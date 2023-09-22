Бокс
Шакур назвал самого умного бойца в истории бокса
Шакур Стивенсон прокомментировал стиль бокса Флойда Мейвезера Сегодня 15:30 188 Фото — gettyimages #Шакур Стивенсон, #Флойд Мейвезер
Американский боксер легкого веса Шакур Стивенсон (20-0, 10 KO) назвал самого умного бойца, когда-либо надевавшего перчатки.
Об этом рассказал сам американский боксер.
«Флойд Мейвезер, наверное, самый умный боец, которого я когда-либо видел в истории бокса. Мой дед всегда учил меня, что искусство бокса состоит в том, чтобы бить и не получать ударов. Поэтому я всегда знал, что хочу уметь бить соперника и не позволять ему бить меня в ответ. Я тренировался каждый день, чтобы убедиться, что мой стиль именно такой, и если у меня это получается, то я знаю, что я лучший боец в мире» сказал Стивенсон.
Отметим, что Мейвезер провел на ринге 50 боев и ни разу не потерпел поражение.
Раньше Ломаченко отказался от рекордного гонорара за бой с Шакуром.