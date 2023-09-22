Шакур назвал самого умного бойца в истории бокса

Шакур Стивенсон прокомментировал стиль бокса Флойда Мейвезера 188 Фото — gettyimages #Шакур Стивенсон, #Флойд Мейвезер

Американский боксер легкого веса Шакур Стивенсон (20-0, 10 KO) назвал самого умного бойца, когда-либо надевавшего перчатки.

Об этом рассказал сам американский боксер.

«Флойд Мейвезер, наверное, самый умный боец, которого я когда-либо видел в истории бокса. Мой дед всегда учил меня, что искусство бокса состоит в том, чтобы бить и не получать ударов. Поэтому я всегда знал, что хочу уметь бить соперника и не позволять ему бить меня в ответ. Я тренировался каждый день, чтобы убедиться, что мой стиль именно такой, и если у меня это получается, то я знаю, что я лучший боец ​​в мире» сказал Стивенсон.