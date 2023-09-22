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WBA обязала Ромеро провести обязательную защиту до 20 марта
Боксер предоставил доказательства своей травмы Сегодня 12:54 183 0 #Роландо Ромеро
Источник — box.
Чемпион WBA в первом полусреднем весе Роландо Ромеро (15-1, 13 КО) предоставил доказательства своей травмы, которые требовал чемпионский комитет организации.
Об этом сообщает BoxingScene
WBA приняла доказательства боксера и обязала его провести обязательную защиту до 20 марта.
Ромеро будет обязан провести бой против победителя поединка между Охарой Дэвисом и Исмаэлем Барросо, который запланирован на 18 ноября .
Напомним, Роландо выиграл титул в мае этого года, победив Исмаэля Барросо.
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