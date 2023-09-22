WBA обязала Ромеро провести обязательную защиту до 20 марта

Боксер предоставил доказательства своей травмы 183 #Роландо Ромеро

Источник — box.

Чемпион WBA в первом полусреднем весе Роландо Ромеро (15-1, 13 КО) предоставил доказательства своей травмы, которые требовал чемпионский комитет организации.

Об этом сообщает BoxingScene

WBA приняла доказательства боксера и обязала его провести обязательную защиту до 20 марта.

Ромеро будет обязан провести бой против победителя поединка между Охарой ​​Дэвисом и Исмаэлем Барросо, который запланирован на 18 ноября .

Напомним, Роландо выиграл титул в мае этого года, победив Исмаэля Барросо.

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