Гвоздик завершил подготовку к следующему поединку

Гвоздик проведет бой 30 сентября 194 #Александр Гвоздик

Источник — Чемпион.

Бывший чемпион по миру Александр Гвоздик (19-1, 15 KO) завершил подготовку к следующему поединку.

Об этом он сообщил в инстаграмме.

«Работа сделана, пора повеселиться», — написал Гвоздик.

Украинец проведет бой с бразильцем Исааком Родригесом (28-4, 22 КО) в андеркарде Канело – Джермелл Чарло, который состоится 30 сентября.

Раньше Гвоздик поднялся на 11-ю позицию в рейтинге полутяжелого веса от IBF.

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