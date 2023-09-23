Бокс
Гвоздик завершил подготовку к следующему поединку
Гвоздик проведет бой 30 сентября Сегодня 08:52 194 0 #Александр Гвоздик
Источник — Чемпион.
Бывший чемпион по миру Александр Гвоздик (19-1, 15 KO) завершил подготовку к следующему поединку.
Об этом он сообщил в инстаграмме.
«Работа сделана, пора повеселиться», — написал Гвоздик.
Украинец проведет бой с бразильцем Исааком Родригесом (28-4, 22 КО) в андеркарде Канело – Джермелл Чарло, который состоится 30 сентября.
Раньше Гвоздик поднялся на 11-ю позицию в рейтинге полутяжелого веса от IBF.
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