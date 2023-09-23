Кроуфорд намерен стать трехкратным абсолютным чемпионом мира

Кроуфорд рассказал о своих целях в боксе 225 #Теренс Кроуфорд

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Чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд намерена трижды стать абсолютным чемпионом

Об этом он рассказал порталу Boxing Social.

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«Еще один бой за титул абсолютного чемпиона, и тогда я просто уйду. Хочу ли я стать трижды абсолютом? Да. Это было бы круто», — сказал Кроуфорд.

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