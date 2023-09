Чжилей нокаутировал Джойса в реванше за статус обязательного претендента на пояс WBO

Поединок завершился досрочно 184 Источник: — Чемпион.

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO) победил британца Джо Джойса (15-2, 14 КО) в бою-реванше.

Поединок завершился досрочно — в 3 раунде после нокаута.

ZHANG DID IT AGAIN! 👊💥

Zhilei Zhang изготавливается из Joe Joyce in devastating fashion. #ZhangJoyce2 pic.twitter.com/NQg1q9GeRZ

— ESPN Ringside (@ESPNRingside) September 23, 2023