Чжилей: Вы хотите увидеть, как я сомкну пельку Фьюри?

Чжилей обратился к публике на Уэмбли 272 #Тайсон Фьюри, #Джо Джойс, #Чжан Чжилей

Источник — Чемпион.

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO) намерен провести бой с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).

< Об этом он заявил после победы над британцем Джо Джойсом (15-2, 14 КО).

‼️ Zhilei Zhang звонит Tyson Fury по KOing Joe Joyce и помимо грязи: «Do you wanna see me shut Tyson Fury up?» pic.twitter.com/0ug5g1L2Yh

— Michael Benson (@MichaelBensonn) September 23, 2023