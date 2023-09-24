Бокс
Джойс назвал своего следующего соперника
Джо хочет провести реванш Сегодня 23:11 228 0< /span> Фото Getty Images #Джо Джойс, #Чжан Чжилей
Видео жестокого нокаута в бою Чжилей — Джойс 2.
Источник: champion.com.ua
Джо хочет провести реванш Сегодня 23:11 228 0< /span> Фото Getty Images #Джо Джойс, #Чжан Чжилей
Видео жестокого нокаута в бою Чжилей — Джойс 2.
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