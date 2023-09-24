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Бокс

Джойс назвал своего следующего соперника

Джо хочет провести реванш Сегодня 23:11 228 0< /span> Фото Getty Images #Джо Джойс, #Чжан Чжилей

Видео жестокого нокаута в бою Чжилей — Джойс 2.

Источник: champion.com.ua

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