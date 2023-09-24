Бокс
Гирн: Джойс просто был как боксерская груша
Горн проанализировал досрочное поражение британца Сегодня 19:11 178 #Эдди Гирн, #Джо Джойс, #Чжан Чжилей
Источник: champion.com.ua
Горн проанализировал досрочное поражение британца Сегодня 19:11 178 #Эдди Гирн, #Джо Джойс, #Чжан Чжилей
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