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Бокс

Гирн: Джойс просто был как боксерская груша

Горн проанализировал досрочное поражение британца Сегодня 19:11 178 #Эдди Гирн, #Джо Джойс, #Чжан Чжилей

Источник: champion.com.ua

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