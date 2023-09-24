Портер: Бой Канело и Чарло продлится 7 раундов или меньше

Бывший чемпион мира рассказал о бое Каннело — Чарло 413 #Сауль Каннело Альварес, #Джермелл= Источник — Чемпион.

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1-1, 19 КО) имеет мало шансов на победу над абсолютным чемпионом во втором среднем весе Саулем Альваресом (59-2-2, 39 КО) .

Об этом рассказал бывший чемпион мира Шон Портер.

«Канело заключил соглашение на три поединка, и это соглашение не должно закончиться после первого поединка. Это боксерский бизнес, и я делаю на него ставку. Единственный способ, которым Чарло победит в этом поединке — это нокаут. Этот бой продлится семь раундов или меньше» — сказал Портер.

Поединок состоится 30 сентября.