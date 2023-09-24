Промоутер Джойса сделал заявление о его будущем

Воррен отреагировал на сокрушительное поражение подопечного 147

Источник — Boxing King Media.

Супертяжеловес Джо Джойс после досрочного поражения в реванше с временным чемпионом по версии WBO Чжаном Чжилеем должен сам определиться с тем, что будет делать дальше.

Об этом заявил промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен.< /p>

«Джойс оказался в нокауте. Его план на первые несколько раундов работал. Он отходил налево и держался на дистанции. Но в третьем раунде они устроили небольшой размен, и Джойс пропустил потрясающий удар, который его срубил. То, что сделал Чжилей — это невероятно.

В первых раундах Джойс ничего не пропустил, не правда ли, он двигался вокруг Чжилея, но в третьем раунде пропустил сверхмощный удар. /p>

Безусловно, у него будет время, чтобы подумать о своем будущем. Как он решит, так и будет. Но, безусловно, путь назад будет долгим», — сказал Уоррен.