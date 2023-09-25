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Бокс

Джойс признал, что нельзя было проводить реванш так рано

Теперь боксер заплатил свою цену за риск Вчера 22:11 302 0 Фото Getty Images #Джо Джойс, #Чжан Чжилей

Видео жестокого нокаута в бою Чжилей — Джойс 2.

Источник: champion.com.ua

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