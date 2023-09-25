Бокс
Джойс признал, что нельзя было проводить реванш так рано
Теперь боксер заплатил свою цену за риск Вчера 22:11 302 0 Фото Getty Images #Джо Джойс, #Чжан Чжилей
Видео жестокого нокаута в бою Чжилей — Джойс 2.
Источник: champion.com.ua
Теперь боксер заплатил свою цену за риск Вчера 22:11 302 0 Фото Getty Images #Джо Джойс, #Чжан Чжилей
Видео жестокого нокаута в бою Чжилей — Джойс 2.
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