Бокс
Фроч: Джошуа не согласится на бой с Чжилеем
Карл Фроч прокомментировал следующего соперника Чжана Чжилея Сегодня 17:40 227 #Энтони Джошуа, #Фроч, #Чжан Чжилей
Источник: champion.com.ua
Карл Фроч прокомментировал следующего соперника Чжана Чжилея Сегодня 17:40 227 #Энтони Джошуа, #Фроч, #Чжан Чжилей
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