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Бокс

Фроч: Джошуа не согласится на бой с Чжилеем

Карл Фроч прокомментировал следующего соперника Чжана Чжилея Сегодня 17:40 227 #Энтони Джошуа, #Фроч, #Чжан Чжилей

Источник: champion.com.ua

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