Менеджер Чжилея: У нас были шпионы в лагере Джойса

Менеджер Чжилея рассказал о подробностях подготовки к бою с Джойсом 284 #WBO, #Джо Джойс, #Чжан Чжи Источник — Boxing Social.

Команда временного чемпиона WBO в сверхтяжелом весе Чжана Чжилея (26-1-1, 21 KO) знала подробности тренировочного лагеря боксера сверхтяжелого веса Джо Джойса (15-2, 14 КО).

Об этом рассказал менеджер Чжилея Терри Лейн.

«Мы знали, что Джойс будет выбрасывать много ударов по корпусу, чтобы Чжилей опустил блок. Мы знали, что он будет смещаться влево. У нас были шпионы у него мы знали обо всем, над чем они работали.

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Ты можешь двигаться влево, но когда ты набрал 11 килограммов, ты не превратишься в ринге на Мохаммеда Али.Так мы были готовы ко всему этому.Нас ничего не удивило.Чжилей был терпеливым, занимал свои позиции и поймал Джойса жестким правым хуком», — сказал Лейн.

Напомним, Чжан Чжилей победил Джо Джойса в бою-реванше.

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