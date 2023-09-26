Брэдли: Фьюри покончит с Усиком

Тимоти Брэдли прокомментировал бой Усик — Фьюри 592 Фото — gettyimages #Тимоти Брэдли, #Тимоти Брэдли, Фьюри Источник — tribuna.com.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO) является фаворитом в бою против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО).< /p>

Об этом рассказал бывший чемпион мира Тимоти Брэдли

«Не нужно забирать титул у Тайсона Фюри. За что? Слушайте, Фюри нужен подготовительный бой, прежде чем он встретится с Александром Усиком.

Послушайте меня, причина, по которой он не провел поединок с Усиком, заключается в том, что Тайсон пообещал бой Фрэнсису Нганну, после чего он покончит с Усиком. с Фюри, они разговаривали, ходили туда-сюда.

Итак, Фюри вел переговоры с Усиком, но не мог встретиться с ним, поскольку был связан боем с Нганну.На самом деле он сейчас не хотел драться, потому что увидел возможность заработать большие деньги, встретившись с Нганну.

Вот почему происходит этот бой, вот во что я верю. дал возможность заработать самые большие деньги в карьере», -«. сказал Брэдли.