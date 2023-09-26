Бокс
Чисора бросил вызов Чжилею
Дерек Чисора прокомментировал бой против Чжана Чжилея Сегодня 10:31 173 Фото — gettyimages #Дерек Чисора, #Чжан Чжилей
Источник: champion.com.ua
Дерек Чисора прокомментировал бой против Чжана Чжилея Сегодня 10:31 173 Фото — gettyimages #Дерек Чисора, #Чжан Чжилей
Сауль Альварес прокомментировал поражение от Дмитрия Бивола Сегодня 09:11 112 0 #Бивол, #Сауль Каннело...
Обзор матча Байер — Гайденгайм Вчера 23:23 239 0 #Байер, #Гайденгайм Источник. В 5-м...
Фрэнсис Нганну прокомментировал бой против Тайсона Фьюри Вчера 23:39 223 0 #Тайсон Фьюри, #Франсис...
Карл Фроч прокомментировал следующего соперника Чжана Чжилея Сегодня 17:40 227 Источник: champion.com.ua