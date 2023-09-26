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Бокс

Чисора бросил вызов Чжилею

Дерек Чисора прокомментировал бой против Чжана Чжилея Сегодня 10:31 173 Фото — gettyimages #Дерек Чисора, #Чжан Чжилей

Источник: champion.com.ua

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