Джон Фьюри: Бой с Уайлдером будет самоубийством для Джошуа

Джон Фьюри прокомментировал потенциальный бой между Джошуа и Уайлдером 199 Фото — gettyimages #Энтони Джошу #Джон Фьюри

Источник — tribuna.com.

Эксчемпион мира в сверхтяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2-1 42 KO) будет фаворитом в бою против Энтони Джошуа (26-3, 23 КО).

Об этом рассказал Джон Фюри, отец чемпиона WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фюри (33-0-1, 24 KO).

«Уайлдер — не мой самый любимый человек в мире, он ужасный спортсмен и напоминает большого ребенка.Вы сами видели, как он реагирует на свои поражения.

Но умеет ли он бить?Да, умеет.Нельзя выставлять челюсть вперед и позволять Вайлдеру попадать по ней, потому что он навеки тебя усыпит.

Только Цыганский король может справиться с силой Уайлдера.

Посмотрите на бой Уайлдера и Роберта Гелениуса.Роберт упал через 30 секунд после короткого удара с расстояния 15 сантиметров.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!