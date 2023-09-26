Канело: Я не должен был сразиться с Биволом

Сауль Альварес прокомментировал поражение от Дмитрия Бивола 112 #Бивол, #Сауль Каннело Альварес

Источник – boxingnews24.com.

Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) не должен был выходить на бой с Дмитрием Биволом (21-0,11 KO)

О это рассказал сам мексиканский боксер.

«Я не был готов на 100% физически. Моя рука не была на 100% готова, и я не мог тренироваться на 100%. За неделю до боя я получил травму ребра на тренировке.

Я не должен был драться.Это поражение до сих пор вызывает боль в моем сердце.Я до сих пор не преодолел это.Это сильно повлияло на меня, потому что я не должен был проигрывать.Я просто лучше его», — сказал Канело.