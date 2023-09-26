Менеджер Чжилея объявил условия для поединка с Фьюри

231 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2201baa4bf2d1cb9bb9f37de61ef7f45db.jpg" /> #Тайсон Фьюри, #Чжан Чжилей

Источник — ProBox TV.

Повелитель временного титула WBO в супертяжелом дивизионе Чжан Чжилей (26-1-1, 21 КО) нацелен на поединок с Тайсоном Фьюри.

Об этом заявил его менеджер Терри Лейн.

«Наш приоритетный выбор для следующего боя — Тайсон Фьюри! Мы работаем с одним и тем же промоутером, но я думаю, что они попытаются устроить поединок Фьюри против Усика.< /p>

Но если они не устроят бой с Усиком, то я думаю, что мы будем сражаться с Фьюри.В среду мы разговаривали с Джорджем Уорреном, и для нас есть увлекательные варианты. , а дальше мы будем творить великие дела», — сказал Лейн.