Нганну: Фьюри – это великий монстр

Фрэнсис Нганну прокомментировал бой против Тайсона Фьюри 223 #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну

Источник — tribuna.com.

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну(17-3) должен выложиться на полную в бою против обладателя чемпионского пояса WBC в сверхтяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО).

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Об этом рассказал сам боец.

«Тайсон Фюри — это великий монстр. Я стоял возле него и думал: «Блин, этот парень большой. Нужно действительно выкладываться по полной». Потом я был на пресс-конференции, где стоял рядом с ним, и он такой: «Да, посмотрите на мой толстый живот, я толстая свинья, я такой».

Не обманывай меня , я видел как ты боксуешь.Ты вообще не боксуешь как толстяк.Ибо если вы просто сосредоточиваетесь на его теле, вам кажется, что это будет легко.Нет, мужское.Когда я смотрю его бои, то мне кажется, что его соперники о чем-то жалеют. Поэтому не обманывай меня», — сказал Нганну.