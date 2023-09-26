Уайлдер назвал фаворита боя Канело — Чарло

Деонтей Уайлдер прокомментировал бой Каннело — Чарло 207 #Сауль Каннело Альварес, #Джермелл Чарло, #Деонтей Вай =»article__source»> Источник — tribuna.com.

Абсолютный чемпион в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1-1, 19 КО) является фаворитом в бою против Чемпион во втором среднем весе Сауля Альвареса (59-2-2, 39 КО) .

Об этом рассказал бывший чемпион в сверхтяжелом весе Деонтей Уайлдер.

«У меня большая уверенность в Чарло. Это будет хороший бой. Хотя я уверен в них обоих, как Они оба обладают разной техникой и силой, когда дело доходит до бокса.Думаю, что в целом это будет чудесный бой.

Если бы я должен был склониться на чью-то сторону, то я бы склонялся. немного больше к Чарло. Думаю, что Джермелл действительно будет много работать, и он действительно хочет этого. Потому что если он победит, это станет определяющим моментом в его карьере, когда он сможет победить кого-то вроде Каннело», — сказал Уайлдер. /p>