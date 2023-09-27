Бокс
Сборная Украины не будет участвовать в Кубке Европы
Украинские спортсмены будут бойкотировать турнир Сегодня 11:39 228 0< /span> Источник: — Чемпион.
Сборная Украины не будет участвовать в Кубке Европы по боксу, который будет проходить в Черногории.
Об этом сообщает Федерация бокса Украины.
Украинские спортсмены будут бойкотировать турнир из-за присутствия. там спортсменов из страны-агрессора.
Соревнование состоится с 6 по 15 октября в городе Будва.
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