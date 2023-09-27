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Бокс

Сборная Украины не будет участвовать в Кубке Европы

Украинские спортсмены будут бойкотировать турнир Сегодня 11:39 228 0< /span> Источник: — Чемпион.

Сборная Украины не будет участвовать в Кубке Европы по боксу, который будет проходить в Черногории.

Об этом сообщает Федерация бокса Украины.

Украинские спортсмены будут бойкотировать турнир из-за присутствия. там спортсменов из страны-агрессора.

Соревнование состоится с 6 по 15 октября в городе Будва.

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Источник: champion.com.ua

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