Уоррен: Я намерен поддерживать Джойса

Уоррен прокомментировал будущее Джо Джойса 230 Фото — gettyimages #Джо Джойс, #Фрэнк Уоррен

На карде есть два бойца, один из которых Зак Паркер, который получил серьезную травму руки в элиминаторе за титул чемпиона мира во втором среднем весе. Мы поддерживаем наших ребят, я бы никогда не покинул их, потому что мне нравится с ними работать.

Джойс будет биться против ребят, которые входят в первую десятку рейтингов. он решит, то будет драться. Это очень важно, если он захочет это сделать. И если Джойс примет решение продолжать, то я сдвину небо и землю, чтобы работать с ним и помогать ему», — сказал Уоррен.

Напомним, Чжилей нокаутировал Джойса в реванше за статус обязательного претендента на пояс WBO.