Гирн: Когда Джошуа нокаутирует Уайлдера, то соглашение на поединок с Фьюри будет с распределением 50 на 50

Эдди Гирн прокомментировал планы своего клиента Энтони Джошуа. 174 Фото — gettyimages #Эдди Гирн, #Едди Гирн Фьюри, #Деонтей Уайлдер

Источник — tribuna.com.

Эксчемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) в случае победы над&Деонтеем Уайлдером (43-2-1 42 KO) должен выйти в ринг против Тайсона Фюри (33-0-1, 24 KO).

Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн. lang=»UK»>

«Может ли бой с Уайлдером стать финальным элиминатором по линии WBC? Да, это возможно. Тайсон Фюри» сказал, что согласится на бой с Эй Джеем, если гонорар будет разделен 60 на 40. Когда Энтони нокаутирует Деонтея, сделка будет 50 на 50. Просто когда Тайсон свел первый бой с Деонтеем в ничью, он тогда не имел пояса, и он сказал: «Я буду сражаться с Эй Джеем только с распределением гонорара 50 на 50″. Он тогда не смог победить Уайлдера», — сказал Гирн.