#Александр Гвоздик Источник — Чемпион. Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик намерен подраться с Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Об этом он рассказал порталу  ESNEWS. «Сейчас я полностью сосредоточен на своем следующем сопернике, Исааке Родригесе. Я верю, что выиграю этот бой, после этого я желаю […]" /> #Александр Гвоздик Источник — Чемпион. Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик намерен подраться с Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Об этом он рассказал порталу  ESNEWS. «Сейчас я полностью сосредоточен на своем следующем сопернике, Исааке Родригесе. Я верю, что выиграю этот бой, после этого я желаю […]"> Гвоздик: Я хочу подраться с Биволом и Бетербиевым, я готов к ним
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Бокс

Гвоздик: Я хочу подраться с Биволом и Бетербиевым, я готов к ним

Сегодня 13:34 183 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22d66b1b6929b3afef399d987ade85ddc4.jpg" /> #Александр Гвоздик

Источник — Чемпион.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик намерен подраться с Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Об этом он рассказал порталу  ESNEWS.

«Сейчас я полностью сосредоточен на своем следующем сопернике, Исааке Родригесе. Я верю, что выиграю этот бой, после этого я желаю сражаться с лучшими.

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Я хочу подраться с Биволом и Бетербиевым, я готов к ним. не удастся подраться с ними, то я готов сразиться с Буатси, Азизом и другими», — сказал Гвоздик.

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Источник: champion.com.ua

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