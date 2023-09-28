Гвоздик: В бою Усик – Фьюри шансы 50 на 50

Гвоздик прокомментировал возможный бой Усик — Ф'юри 198 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри, # Александр Гвоздик

Источник — Чемпион.

В возможном бою между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри шансы 50 на 50.

Об этом рассказал бывший чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик.

«Это хорошее сражение. Я просто хочу, чтобы он состоялся. Это бой с шансами 50 на 50, я однозначно буду болеть за Усика», — сказал Гвоздик. >