Бокс
Гвоздик: В бою Усик – Фьюри шансы 50 на 50
Гвоздик прокомментировал возможный бой Усик — Ф'юри Сегодня 11:20 198 0 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри, # Александр Гвоздик
Источник — Чемпион.
В возможном бою между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри шансы 50 на 50.
Об этом рассказал бывший чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик.
«Это хорошее сражение. Я просто хочу, чтобы он состоялся. Это бой с шансами 50 на 50, я однозначно буду болеть за Усика», — сказал Гвоздик.
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