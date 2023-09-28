Канело: Я хочу доказать себе, что я все еще на вершине

Сауль Альварес прокомментировал бой против Джермелла Чарло 120 #Сауль Каннело Альварес, #Джермелл Чарло

Абсолютный чемпион во второй среднем весе Сауль Альварес объяснил предстоящий бой против абсолюта в первом среднем весе Джермелла Чарло.

Об этом рассказал сам мексиканский боксер.

«Я никогда не относился к своим соперникам легкомысленно. Я просто верю в свои навыки. Чарло всегда меня вызывал, но я буду готов продемонстрировать на что способен за несколько дней.

Вы ничего не сможете доказать людям, потому что им всегда есть, что сказать. Я хочу доказать себе, что я все еще на вершине.

Трудно сказать, что Чарло сможет показать в нашем бою. Думаю, он почувствует, что это совсем другой уровень. Он никогда не дрался с таким бойцом, как я», — сказал Альварес. span>