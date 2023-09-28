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Канело: Я хочу доказать себе, что я все еще на вершине
Сауль Альварес прокомментировал бой против Джермелла Чарло Сегодня 16:39 120 #Сауль Каннело Альварес, #Джермелл Чарло
Абсолютный чемпион во второй среднем весе Сауль Альварес объяснил предстоящий бой против абсолюта в первом среднем весе Джермелла Чарло.
Об этом рассказал сам мексиканский боксер.
«Я никогда не относился к своим соперникам легкомысленно. Я просто верю в свои навыки. Чарло всегда меня вызывал, но я буду готов продемонстрировать на что способен за несколько дней.
Вы ничего не сможете доказать людям, потому что им всегда есть, что сказать. Я хочу доказать себе, что я все еще на вершине.
Трудно сказать, что Чарло сможет показать в нашем бою. Думаю, он почувствует, что это совсем другой уровень. Он никогда не дрался с таким бойцом, как я», — сказал Альварес. span>
Раньше Канело назвал трех лучших боксеров мира.