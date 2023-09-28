Определена дата боя Шакур – Де Лос Сантос

Бой состоится 16 ноября 226

Компания Top Rank официально объявила о проведении боя между эксчемпионом Шакуром Стивенсоном (20-0, 10 КО) и Эдвином Де Лос Сантосом (16-1, 14 КО).< /span>

Об этом говорится в сообщении компании.

Боксеры проведут поединок 16 ноября в Лас-Вегас. На кону будет титул WBC в легком весе, который уволил Дэвин Хейни. Стивенсон последний бой провел в апреле этого года, победив Сюитиро Йосино. Де Лос Сантос последний раз выходил в ринг в июле 2023-го, тогда он победил Джозефа Адорно. Напомним, Стивенсон планировал сразиться за пояс WBC с Фрэнком Мартином. Однако Мартин вышел из переговоров и отказался от боя.