Бокс
Определена дата боя Шакур – Де Лос Сантос
Бой состоится 16 ноября Сегодня 16:10 226 0< /span> Фото — gettyimages #Шакур Стивенсон
Компания Top Rank официально объявила о проведении боя между эксчемпионом Шакуром Стивенсоном (20-0, 10 КО) и Эдвином Де Лос Сантосом (16-1, 14 КО).< /span>
Об этом говорится в сообщении компании.
Боксеры проведут поединок 16 ноября в Лас-Вегас. На кону будет титул WBC в легком весе, который уволил Дэвин Хейни. Стивенсон последний бой провел в апреле этого года, победив Сюитиро Йосино. Де Лос Сантос последний раз выходил в ринг в июле 2023-го, тогда он победил Джозефа Адорно. Напомним, Стивенсон планировал сразиться за пояс WBC с Фрэнком Мартином. Однако Мартин вышел из переговоров и отказался от боя.