В Фьюри назвали условие боя с Джошуа

Джон Фьюри прокомментировал вероятность проведения боя между его сыном и эксчемпионом Энтони Джошуа. 266 Фото — Gettyні Images Джошуа, #Тайсон Фьюри, #Деонтей Уайлдер, #Джон Фьюри

Источник — isport.ua.

Эксчемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) должен победить Деонтей Вайлдер (43-2-1 42 KO), чтобы заслужить бой против Тайсона Ф&r 0-1, 24 KO).

Об этом рассказал отец британского боксера Джон Фюри.

«Я думаю, что в ситуации с Джошуа, глядя на него последние выступления, его миссия состоит в том, чтобы получить большой чек.Команда Энтони пытается вести его там, где низшая трава, дает ему бои, в которых он может победить.

Ввиду того, что я видел, бой Джошуа с Тайсоном — это мисматч.Я говорю вообще без обид относительно Джошуа.Он был великолепным чемпионом, вдохновлял меня.Мне было очень интересно, когда я за ним наблюдал, но он не тот боец, каким был три года назад. Энди Руис его остановил, все пошло не так.

Побьется ли Тайсон из Джошуа?Я думаю, что этот поезд ушел. Деонтея Уайлдера. Но сейчас Тайсон не видит в нем угрозы», — рассказал Джон Фьюри.