Бой Усик — Фьюри состоится: боксеры подписали контракт

Агентство боксерских промоутеров Queensberry Promotions сообщило, что был подписан контракт на бой между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

Бой Фьюри — Усик должен пройти 23 декабря 2023 года, но может быть перенесен на январь 2024 года. Поединок примет Саудовская Аравия.

Победитель схватки будет абсолютным чемпионом мира в супертяжелой весовой категории.

Последним абсолютом в хевивейте был Леннокс Льюис, который получил этот статус в 1999 году.