Чисора: На этот момент этого боя Джошуа — Уайлдер нет

166 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22895380a84a576d7fc474ededc6637da8.jpg" /> Фото: Getty Images

Организация боя между эксчемпионами в супертяжелом весе Энтониом та.

Об этом рассказал британский супертяжеловес Дерек Чисора.

«Этого не происходит. На этот момент этого боя нет. Эй Джей должен драться в декабре и Деонтей Уайлдер тоже проведет бой, тогда мы увидим. Сейчас мы исключаем их поединок», — сказал Чисора.