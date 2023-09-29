Фото: Getty Images Организация боя между эксчемпионами в супертяжелом весе Энтониом та. Об этом рассказал британский супертяжеловес Дерек Чисора. «Этого не происходит. На этот момент этого боя нет. Эй Джей должен драться в декабре и Деонтей Уайлдер тоже проведет бой, тогда мы увидим. Сейчас мы исключаем их […]" /> Фото: Getty Images Организация боя между эксчемпионами в супертяжелом весе Энтониом та. Об этом рассказал британский супертяжеловес Дерек Чисора. «Этого не происходит. На этот момент этого боя нет. Эй Джей должен драться в декабре и Деонтей Уайлдер тоже проведет бой, тогда мы увидим. Сейчас мы исключаем их […]"> Чисора: На этот момент этого боя Джошуа - Уайлдер нет
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Бокс

Чисора: На этот момент этого боя Джошуа — Уайлдер нет

Сегодня 13:39 166 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22895380a84a576d7fc474ededc6637da8.jpg" /> Фото: Getty Images

Организация боя между эксчемпионами в супертяжелом весе Энтониом та.

Об этом рассказал британский супертяжеловес Дерек Чисора.

«Этого не происходит. На этот момент этого боя нет. Эй Джей должен драться в декабре и Деонтей Уайлдер тоже проведет бой, тогда мы увидим. Сейчас мы исключаем их поединок», — сказал Чисора.

Источник: champion.com.ua

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