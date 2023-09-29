Ломаченко: Митрополит Онуфрий – очень светлый человек

Украинский боксер рассказал о главе УПЦ МП Митрополита Онуфрия 519 Фото: Getty Images #Василий Ломаченко

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко рассказал о своем отношении к главе УПЦ МП Митрополиту Онуфрию.

Об этом сообщает портал СПЖ.

«Я несколько раз приходил в Киево-Печерскую лавру прикладываться к мощам и там познакомился с монахами, они пригласили, говорили, что если будет у меня возможность, время, то чтобы приходил на послушание. ненадолго, буквально на полдня, потрудились немного и уехали домой.

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Митрополит Онуфрий очень светлый человек.У людей, очень давно духовно развивающихся, чувствуется сила и мощь, которой Всевышний их наделяет.Сложно подобрать какие-то слова, сложно это описывать.Но чувствуется сила человека.

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Ты прекрасно понимаешь, что все это он получает благодаря своим молитвам, благодаря стараниям, благодаря любви к Господа. Наверное, вот этим отвечает ему Господь и дает ему внутреннюю энергию, которую человек может почувствовать, даже находясь прямо рядом», — сказал Ломаченко.

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