Бокс
«Не могу поверить»: Промоутер Усика – о бое с Фьюри
Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, сообщил, что стороны достигли соглашения о бое против британца Тайсона Фьюри.
«Я не могу поверить в то, что это происходит, но это действительно так. Бой состоится, документы подписаны. Уважение Тайсону Фьюри за его мужество», — сказал он.
Напомним, бой пройдет или в 23 декабря 2023 года, или в январе 2024 года. Местом проведения станет Саудовская Аравия.
Победитель боя станет абсолютом в супертяжелой весовой категории.