Промоутер Усика подтвердил бой с Фьюри

Стороны согласовали проведение поединка. 182 #Александр Красюк, #Александр Усик, #Тайсон Фьюри

Источник – Чемпион.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO) проведет бой с обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).< /p>

Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк.

«Я не могу поверить в то, что это происходит, но это так. Уважение Тайсона Фьюри за его мужество», — сказал Красюк.

Ранее сообщалось, что бой должен состояться в конце 2023 года в Саудовской Аравии, ориентировочная дата – 23 декабря. Если не удастся устроить бой в декабре, то его обязательно проведут в январе 2024 года.

Krassyuk on Tyson Fury vs Oleksandr Usyk был запрошен: «Я не должен думать, что это бывает, но это. Пожалуйста, чтобы Tyson для его путешествия.»

— Michael Benson (@MichaelBensonn) September 29, 2023

При этом бой Ф’юри из Нганну 28 октября остается в силе.

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