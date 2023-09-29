Бокс
Усик: Готов сражаться
Александр Усик прокомментировал подписание контракта на бой с Тайсоном Фьюри Сегодня 20:56 460 0 #Александр Усик, #Тайсон Источник — Чемпион.
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) готов сразиться с обладателем пояса WBC Тайсоном Фюри (33-0-1, 24 KO).< /p>
Об этом рассказал сам украинский боксер в Instagram.
«Скоро… Готов сражаться», – отметил Усик.
Сообщение, распространенное Usyk. The Cat. Oleksandr (@usykaa)
Ранее сообщалось, что бой должен состояться в конце 2023 года в Саудовской Аравии, ориентировочная дата – 23 декабря. Если не удастся устроить бой в декабре, то его обязательно проведут в январе 2024 года.
При этом бой Фюри из Нганну 28 октября остается в силе.
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