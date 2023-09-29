Усик и Фьюри подписали контракт на бой

Базовая дата 23 декабря 34

Источник — Чемпион.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO) и обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (21-0, 14 КО) подписали контракт на бой .

Об этом сообщает инсайдер Майк Коппинджер.

Поединок должен состояться в конце 2023 года в Саудовской Аравии, ориентировочная дата – 23 декабря. Если не удастся устроить бой в декабре, то его обязательно проведут в январе 2024 года.

28 октября Фюри проведет поединок с Фрэнсисом Нганну в Саудовской Аравии.