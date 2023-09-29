Бокс
Усик и Фьюри подписали контракт на бой
Базовая дата 23 декабря Сегодня 18:32 34 0< /span> Фото — Getty Images
Источник — Чемпион.
Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO) и обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (21-0, 14 КО) подписали контракт на бой .
Об этом сообщает инсайдер Майк Коппинджер.
Поединок должен состояться в конце 2023 года в Саудовской Аравии, ориентировочная дата – 23 декабря. Если не удастся устроить бой в декабре, то его обязательно проведут в январе 2024 года.
28 октября Фюри проведет поединок с Фрэнсисом Нганну в Саудовской Аравии.