Фьюри обратился к Усику после подписания контракта на бой

828 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22ef99b2cad810e7c112cff29c3559e6af.jpg" /> Фото — Getty Images #Александр Усик, #Тайсон Фьюри

– Чемпион.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO) подтвердил бой с обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).< /p>

Об этом рассказал сам британский боксер.

«Я делаю то, что говорю. Я говорю то, что делаю. Бой за абсолюта. Это эпоха Цыганского короля. Усик, ты больше не будешь бежать, как кролик — ты это получишь», — написал Фьюри.

Раньше сообщалось, что бой должен состояться в конце 2023 года в Саудовской Аравии, ориентировочная дата – 23 декабря. Если не удастся устроить бой в декабре, то его обязательно проведут в январе 2024 года.

При этом бой Фюри из Нганну 28 октября остается в силе.

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