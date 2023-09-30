Фьюри подтвердил бой с Усиком

Бой может состояться в конце года 883 Фото — Getty Images #Александр Усик, #Тайсон Фьюри < "article__source"> Источник – Чемпион.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO) подтвердил бой с обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).< /p>

Об этом рассказал сам британский боксер в Twitter.

По информации СМИ, бой предстоит в конце 2023 года в Саудовской Аравии, ориентировочная дата – 23 декабря. Если не удастся устроить бой в декабре, то его обязательно проведут в январе 2024 года. com/Gs4LeLCrNw

— TYSON FURY (@Tyson_Fury) September 29, 2023

При этом бой Фюри с Нганну 28 октября остается в силе.

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