Бокс
Фьюри подтвердил бой с Усиком
Бой может состояться в конце года Вчера 18:53 883 0 Фото — Getty Images #Александр Усик, #Тайсон Фьюри < "article__source"> Источник – Чемпион.
Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO) подтвердил бой с обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).< /p>
Об этом рассказал сам британский боксер в Twitter.
По информации СМИ, бой предстоит в конце 2023 года в Саудовской Аравии, ориентировочная дата – 23 декабря. Если не удастся устроить бой в декабре, то его обязательно проведут в январе 2024 года. com/Gs4LeLCrNw
— TYSON FURY (@Tyson_Fury) September 29, 2023
При этом бой Фюри с Нганну 28 октября остается в силе.
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