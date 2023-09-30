Бокс
Гирн: Следующий бой Джошуа может состояться 2, 23 или 30 декабря
Промоутер рассказал о следующем бое Энтони Джошуа Сегодня 10:54 289 0 #Эдди Гирн, #Энтони Джошуа
Источник: champion.com.ua
Промоутер рассказал о следующем бое Энтони Джошуа Сегодня 10:54 289 0 #Эдди Гирн, #Энтони Джошуа
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