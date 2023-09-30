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Бокс

Канело и Чарло показали одинаковый вес накануне боя

Бой состоится 30 сентября в Лас-Вегасе Сегодня 09:35 92 0 #Сауль Каннело Альварес, #Джермелл Чарло

Источник: champion.com.ua

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