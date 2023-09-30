Канело и Чарло уложились в вес накануне боя

Боксеры прошли процедуру взвешивания для Атлетической комиссии штата Невада. 237 #Сауль Каннело Альварес, #Джерме «article__source»> Источник — boxingscene.com.

Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) и абсолютный чемпион в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1-1, 19 КО) прошли процедуру взвешивания для Атлетической комиссии штата Невада.

Об этом сообщает Boxing Scene

Боксеры уложились в вес накануне боя: Сауль Альварес – 75,9 кг, Джермелл Чарло – 75,9 кг

Официальная церемония взвешивания состоится в ночь на 30 сентября, начало – в 00.30.

Бой состоится 30 сентября в Лас-Вегасе.

Раньше Канело назвал трех лучших боксеров мира.