Бокс
Нганну: Не понимаю, как Фьюри может сразиться в декабре после того, что произойдет 28 октября
Следующий соперник Ф'юри прокомментировал его предстоящий бой с Усиком Сегодня 13:39 180 < span class="listing__itm__comments">0 Фото: Getty Images #UFC Усик, #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну
Источник — Чемпион.
Повелитель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) не сможет провести бой с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО) в декабре.
Об этом рассказал бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну, который проведет бой с Фьюри 28 октября.
«Я не знаю, какое минимальное медицинское отстранение в боксе , но я действительно не понимаю, как Тайсон может сразиться в декабре после того, что произойдет 28 октября», — сказал Нганну.
&mdash» Francis Ngannou (@francis_ngannou) September 30, 2023
Поединок Усика и Фьюри может состояться 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии. Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта. !