0 Фото: Getty Images #UFC Усик, #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну Источник — Чемпион. Повелитель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) не сможет провести бой с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО) в […]" /> 0 Фото: Getty Images #UFC Усик, #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну Источник — Чемпион. Повелитель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) не сможет провести бой с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО) в […]"> Нганну: Не понимаю, как Фьюри может сразиться в декабре после того, что произойдет 28 октября
Следить

Бокс

Нганну: Не понимаю, как Фьюри может сразиться в декабре после того, что произойдет 28 октября

Следующий соперник Ф'юри прокомментировал его предстоящий бой с Усиком Сегодня 13:39 180 < span class="listing__itm__comments">0 Фото: Getty Images #UFC Усик, #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну

Источник — Чемпион.

Повелитель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) не сможет провести бой с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО) в декабре.

Об этом рассказал бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну, который проведет бой с Фьюри 28 октября.

«Я не знаю, какое минимальное медицинское отстранение в боксе , но я действительно не понимаю, как Тайсон может сразиться в декабре после того, что произойдет 28 октября», — сказал Нганну.

Поединок Усика и Фьюри может состояться 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии. Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта. !

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии

Теннис

Чжухай. Штруфф впервые в сезоне сыграет в четвертьфинале на харде, Корда и Норри продолжают борьбу за титул

Автоспорт

В Alpine хотят отыграться за счёт стратегии

Теннис

Кубок Лейвера. Сборная Мира в одной победе от общей победы над командой Европы после второго игрового дня

Бокс

Гирн: Джойс просто был как боксерская груша

Баскетбол

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы U-17

Баскетбол

791 РЗСО, 533 средства ПВО. Генштаб ВСУ назвал потери россии на 25 сентября 2023-го года с момента начала полномасштабной войны против Украины

Бокс

Радченко проведет бой за титул WBC Ukraine

Бокс

Промоутер Джойса сделал заявление о его будущем

Бокс

Портер: Бой Канело и Чарло продлится 7 раундов или меньше

Баскетбол

Киев-Баскет продлил контракт с центровым Юрченко и назначил его новым капитаном

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс