Нганну: Не понимаю, как Фьюри может сразиться в декабре после того, что произойдет 28 октября

Следующий соперник Ф'юри прокомментировал его предстоящий бой с Усиком 180 < span class="listing__itm__comments">0 Фото: Getty Images #UFC Усик, #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну

Источник — Чемпион.

Повелитель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) не сможет провести бой с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО) в декабре.

Об этом рассказал бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну, который проведет бой с Фьюри 28 октября.

«Я не знаю, какое минимальное медицинское отстранение в боксе , но я действительно не понимаю, как Тайсон может сразиться в декабре после того, что произойдет 28 октября», — сказал Нганну.

&mdash» Francis Ngannou (@francis_ngannou) September 30, 2023

Поединок Усика и Фьюри может состояться 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии. Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта. !