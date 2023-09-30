Портер: Бой Усик – Фьюри не состоится

Бывший чемпион мира не верит в бой Усик — Ф'юри 256 #Александр Усик, #Тай Юри Источник — Чемпион.

Бой между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) и обладателем пояса WBC Тайсоном Фюри (33-0-1, 24 KO) не состоится.

Об этом заявил бывший чемпион мира Шон Портер.

«Этот бой не состоится. Я хотел бы его увидеть. Но я верю, что Тайсон Фюри проложил себе путь к статусу суперзвезды. В этом положении он имеет возможность выбирать, с кем драться. Я не думаю, что есть какие-то шансы на то Фьюри бьется с разными ребятами и провозглашает свое преимущество как элитный боксер сверхтяжелого веса всех времен.Мне кажется, что это определено.Я думаю, что Фюри нацелен на суперзвездные бои.

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Бой с Фрэнсисом Нганну — это не боксерский, а мировой поединок – это бой, который соблазнит мир, привлечет больше внимания к тому, кто любит, чтобы за ним наблюдали… Я имею в виду Тайсона Фьюри… Его бой с Александром Усиком не принесет столько внимания и славы… Несмотря на анонс этого боя, я не думаю, что мы увидим, как они коснутся перчатками в центре ринга и будут боксировать», — сказал Портер.

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