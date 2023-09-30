Тайсон: Нганну в бою с Фьюри может создать самую большую сенсацию в истории спорта

Майк Тайсон прокомментировал бой Нганну против Фьюри 738 #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну, #Франсис Нганну

Источник – tribuna.com.

Фрэнсис Нганну имеет шансы победить Тайсона Фьюри в бою, который состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

Об этом рассказал бывший чемпион мира Майк Тайсон (50-6 44 KO).

«Фрэнсис может создать самую большую сенсацию в истории спорта. Я ни в коем случае не пытаюсь научить его драться так же, как я. Мы разные люди. У нас разные стили. Он будет боксировать, как Фрэнсис, и у него все получится хорошо.

Не всем это дано.Мне такой стиль подходит отлично, но для большинства других боксеров это не сработает.Вы увидите, что он постоянно совершенствуется, и я очень горжусь тем , что он выдержал все испытания.

Он будет сражаться с лучшим бойцом последних лет, а возможно, и лучшим бойцом всех времен.Я с нетерпением жду этого, и очень горжусь им, что он сделал этот шаг и сделал невозможное. «, – сказал Тайсон.