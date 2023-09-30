Бокс
Уоррен сообщил, когда объявят дату боя Усика и Фьюри
Фрэнк Уоррен прокомментировал бой Усик — Фьюри Вчера 20:25 680 0 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри, #Тайсон Фьюри
Источник – Чемпион.
Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO) и обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (21-0, 14 КО) подписали контракт на бой .
Об этом рассказал промоутер британца Фрэнк Уоррен.
Официальное объявление боя состоится после поединка Фюри против эксчемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.
Бой Фюри и Нганну пройдет 28 октября.
Ранее сообщалось, что бой должен состояться в конце 2023 года в Саудовской Аравии, ориентировочная дата – 23 декабря. Если не удастся устроить бой в декабре, его обязательно проведут в январе 2024 года.
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