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Уоррен сообщил, когда объявят дату боя Усика и Фьюри

Фрэнк Уоррен прокомментировал бой Усик — Фьюри Вчера 20:25 680 0 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри, #Тайсон Фьюри

Источник – Чемпион.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO) и обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (21-0, 14 КО) подписали контракт на бой .

Об этом рассказал промоутер британца Фрэнк Уоррен.

Официальное объявление боя состоится после поединка Фюри против эксчемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Бой Фюри и Нганну пройдет 28 октября.

Ранее сообщалось, что бой должен состояться в конце 2023 года в Саудовской Аравии, ориентировочная дата – 23 декабря. Если не удастся устроить бой в декабре, его обязательно проведут в январе 2024 года.

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Источник: champion.com.ua

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