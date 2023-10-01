Альварес: ​​Никто не может победить этого Каннело

Канело рассказал о следующем сопернике 294 Фото: Getty Images #Сауль Каннело Альварес, #Джермелл Чарло

Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Канело Альварес (58-2-2, 39 КО) готов сразиться с любым соперником.

Об этом он рассказал после победы над Джермеллом Чарло (35-2-1, 19 КО).

«Мне плевать. Я всегда сильный боец. Я сильный человек. Никто не может победить этого Каннело. Мы работали над тем, чтобы бить по корпусу.Мы знаем, что Чарло — отличный боец, умеющий двигаться на ринге, поэтому мы три месяца работали в спортзале.

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Я все еще люблю бокс.Я ужасно люблю бокс!Бокс – это моя жизнь.Бокс сделал меня тем человеком, которым я являюсь сегодня . Бокс — это моя жизнь. Вот почему я так его люблю», — сказал Канело.

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