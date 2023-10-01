Следить

Бокс

Арум: Фьюри и Усик – два лучших супертяжа этого поколения.

Боб Арум прокомментировал бой Усик — Фьюри Вчера 23:10 156 0 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри, #Тайсон Фьюри

Источник – boxingscene.com.

В бою за четыре титула супертяжелого веса между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри сойдутся два лучших боксера категории нынешнего времени.

Об этом рассказал промоутер британца Боб Арум.

< Актуально: Фьюри обратился к Усику после подписания контракта на бой

«Тайсон Фьюри и Александр Усик – Два лучших супертяжа нынешнего поколения, поэтому я уже не могу дождаться, когда они выйдут в ринг, один и другой являются исключительными талантами, которые будут заслуженно сражаться за самый большой приз в этом спорте. бокса», – отметил Арум.

Ранее сообщалось, что бой должен состояться в конце 2023 года в Саудовской Аравии, ориентировочная дата – 23 декабря. Если не удастся устроить бой в декабре, то его обязательно проведут в январе 2024 года.

При этом бой Фюри из Нганну 28 октября остается в силе.

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии

Теннис

Чжухай. Штруфф впервые в сезоне сыграет в четвертьфинале на харде, Корда и Норри продолжают борьбу за титул

Автоспорт

В Alpine хотят отыграться за счёт стратегии

Теннис

Кубок Лейвера. Сборная Мира в одной победе от общей победы над командой Европы после второго игрового дня

Бокс

Гирн: Джойс просто был как боксерская груша

Баскетбол

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы U-17

Баскетбол

791 РЗСО, 533 средства ПВО. Генштаб ВСУ назвал потери россии на 25 сентября 2023-го года с момента начала полномасштабной войны против Украины

Бокс

Радченко проведет бой за титул WBC Ukraine

Бокс

Промоутер Джойса сделал заявление о его будущем

Бокс

Портер: Бой Канело и Чарло продлится 7 раундов или меньше

Баскетбол

Киев-Баскет продлил контракт с центровым Юрченко и назначил его новым капитаном

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс