Арум: Фьюри и Усик – два лучших супертяжа этого поколения.

Боб Арум прокомментировал бой Усик — Фьюри 156 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри, #Тайсон Фьюри

Источник – boxingscene.com.

В бою за четыре титула супертяжелого веса между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри сойдутся два лучших боксера категории нынешнего времени.

Об этом рассказал промоутер британца Боб Арум.

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«Тайсон Фьюри и Александр Усик – Два лучших супертяжа нынешнего поколения, поэтому я уже не могу дождаться, когда они выйдут в ринг, один и другой являются исключительными талантами, которые будут заслуженно сражаться за самый большой приз в этом спорте. бокса», – отметил Арум.

Ранее сообщалось, что бой должен состояться в конце 2023 года в Саудовской Аравии, ориентировочная дата – 23 декабря. Если не удастся устроить бой в декабре, то его обязательно проведут в январе 2024 года.

При этом бой Фюри из Нганну 28 октября остается в силе.