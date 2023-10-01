Бокс
Арум: Фьюри и Усик – два лучших супертяжа этого поколения.
Боб Арум прокомментировал бой Усик — Фьюри Вчера 23:10 156 0 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри, #Тайсон Фьюри
Источник – boxingscene.com.
В бою за четыре титула супертяжелого веса между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри сойдутся два лучших боксера категории нынешнего времени.
Об этом рассказал промоутер британца Боб Арум.
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«Тайсон Фьюри и Александр Усик – Два лучших супертяжа нынешнего поколения, поэтому я уже не могу дождаться, когда они выйдут в ринг, один и другой являются исключительными талантами, которые будут заслуженно сражаться за самый большой приз в этом спорте. бокса», – отметил Арум.
Ранее сообщалось, что бой должен состояться в конце 2023 года в Саудовской Аравии, ориентировочная дата – 23 декабря. Если не удастся устроить бой в декабре, то его обязательно проведут в январе 2024 года.
При этом бой Фюри из Нганну 28 октября остается в силе.