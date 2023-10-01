Барриос победил Угаса в бою за вакантный титул временного чемпиона WBC

Бой прошел всю дистанцию 149

Источник — Чемпион.

Марио Барриос (28-2, 18 КО) победил Иордениса Угаса (27-6, 12 КО) в бою за вакантный титул временного чемпиона WBC в полусреднем весе.

Бой прошел всю дистанцию. Бариос одержал победу единодушным решением судей: 117-108, 118-107, 118-107.

Напомним, Гвоздик нокаутировал Родригеса в андеркарде боя — Чарло, где уверенную победу одержал мексиканец.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!