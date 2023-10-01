Бокс
Барриос победил Угаса в бою за вакантный титул временного чемпиона WBC
Бой прошел всю дистанцию Сегодня 12:30 149 0< /span> #Барриос, #Угас
Источник — Чемпион.
Марио Барриос (28-2, 18 КО) победил Иордениса Угаса (27-6, 12 КО) в бою за вакантный титул временного чемпиона WBC в полусреднем весе.
Бой прошел всю дистанцию. Бариос одержал победу единодушным решением судей: 117-108, 118-107, 118-107.
Напомним, Гвоздик нокаутировал Родригеса в андеркарде боя — Чарло, где уверенную победу одержал мексиканец.
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