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Бокс

Барриос победил Угаса в бою за вакантный титул временного чемпиона WBC

Бой прошел всю дистанцию Сегодня 12:30 149 0< /span> #Барриос, #Угас

Источник — Чемпион.

Марио Барриос (28-2, 18 КО) победил Иордениса Угаса (27-6, 12 КО) в бою за вакантный титул временного чемпиона WBC в полусреднем весе.

Бой прошел всю дистанцию. Бариос одержал победу единодушным решением судей: 117-108, 118-107, 118-107.

Напомним, Гвоздик нокаутировал Родригеса в андеркарде боя  — Чарло, где уверенную победу одержал мексиканец.

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Источник: champion.com.ua

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