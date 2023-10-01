Бокс
Чарло: Хочу сразиться с Теренсом Кроуфордом
Чарло назвал следующих желаемых соперников Сегодня 14:40 237 0 Фото: Getty Images #Сауль Канело Альварес, #Джермелл Чарло, #Термелл Чарло, Источник — Bad Left Hook.
Абсолютный чемпион в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-2-1, 19 КО) назвал соперников, с кем хочет провести следующий поединок.
Об этом он рассказал после поражения абсолютному чемпиону во втором среднем весе Саулю Альваресу (60-2-2, 39 КО).
«Думаю, что с победителем боя Тим Цзю — Брайан Мендоса, или с тем , с кем мне придется драться Готов биться с кем угодно Я хочу драться с Теренсом Кроуфордом, чертовски это.
Канело — Чарло
Я мог бы сделать это с ним в своей весовой категории.Знаю, что он где-то здесь.Я буду сражаться с Теренсом Кроуфордом.Пусть он подерется в реванше со Спенсом и покончит с этим. Я скоро вернусь к тренировкам, не волнуйтесь об этом», — сказал Чарло.
✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!