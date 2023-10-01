Чарло: Хочу сразиться с Теренсом Кроуфордом

Чарло назвал следующих желаемых соперников 237 Фото: Getty Images #Сауль Канело Альварес, #Джермелл Чарло, #Термелл Чарло, Источник — Bad Left Hook.

Абсолютный чемпион в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-2-1, 19 КО) назвал соперников, с кем хочет провести следующий поединок.

Об этом он рассказал после поражения абсолютному чемпиону во втором среднем весе Саулю Альваресу (60-2-2, 39 КО).

«Думаю, что с победителем боя Тим Цзю — Брайан Мендоса, или с тем , с кем мне придется драться Готов биться с кем угодно Я хочу драться с Теренсом Кроуфордом, чертовски это.

Канело — Чарло

Я мог бы сделать это с ним в своей весовой категории.Знаю, что он где-то здесь.Я буду сражаться с Теренсом Кроуфордом.Пусть он подерется в реванше со Спенсом и покончит с этим. Я скоро вернусь к тренировкам, не волнуйтесь об этом», — сказал Чарло.

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