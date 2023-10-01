Чарло: Мне казалось, что в бою с Каннело был не я

Чарло прокомментировал поражение от Каннело 245 Фото: Getty Images #Сауль Каннело Альварес, #Джермелл Чарло < Источник - Bad Left Hook.

Абсолютный чемпион в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-2-1, 19 КО) принял поражение абсолютному чемпиону во втором среднем весе Саулю Альваресу (60-2-2, 39 КО).

Об этом он рассказал после боя.

«Мне казалось, что там был не я. Не оправдываю себя, но так оно и есть. Я принимаю свои удары и иду дальше. Это бокс «Иногда вы выигрываете, иногда проигрываете. Это то, что есть. Честно говоря, вы можете почувствовать разницу в весе. Я подскочил на 14 кг. Гвоздик нокаутировал» Родригеса в андеркарде боя Канело — Чарло

Я был абсолютным в первом среднем весе, поэтому решился быть большим прямо сейчас.Иногда ты не достигаешь цели, но должен продолжать настаивать на своем . Моя дорога здесь не заканчивается», — сказал Чарло.

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