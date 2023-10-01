Гвоздик нокаутировал Родригеса в андеркарде боя Канело – Чарло

Бой завершился во втором раунде 1162 Фото: Getty Images #Сауль Каннело Альварес, #Александр Гвоздик, # Источник — Чемпион.

Александр Гвоздик (20-1, 16 КО) одержал досрочную победу над бразильцем Исааком Родригесом (28-4, 22 КО).

Украинский боксер нокаутировал соперника во втором раунде. Александр отправил соперника в нокдаун, тот поднялся, но рефери остановил бой.

br />Oleksandr Gvozdyk сидит вниз Rodrigues с правым шипом к 2-й точке TKO битве в нашем #CaneloCharlo prelims opener 💪

Stream: https://t.co/dJMSU4lOQY pic.twitter.com /QoOgrD1WxH

— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) September 30, 2023

Поединок состоялся в андеркарде боя Джермелл Чарло – Сауль Альварес.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!